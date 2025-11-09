Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”

Punti importanti al "Cantera Stadium" della Sciorba. Questa sera il Genoa Women ospiterà il Parma nel posticipo della domenica sera della quinta giornata di Serie A. E il tecnico rossoblù Sebastian De La Fuente ha commentato: "Mi aspetto una sfida sicuramente diversa rispetto all’anno scorso - riportano i colleghi di Buoncalcioatutti.it - il Parma ha cambiato tanto e anche noi, comunque sono formazioni diverse e sicuramente sarà un altro tipo di partita. Sarà una bella sfida dove entrambe vogliamo fare punti e quindi battaglieremo entrambe per ottenerli”.

Per quanto riguarda l'avversario "arriva con una buona striscia di risultati, noi abbiamo avuto la vittoria con la Ternana che è stata importante e il secondo tempo contro il Como, quindi mi aspetto una sfida dove noi saremo focalizzate sul voler far punti e accorciare i momenti delle partite dove non siamo state in grado di fare quello per cui avevamo lavorato".

Per quanto riguarda eventuali cambi di formazione, De La Fuente non si sbottona: "Ogni gara è diversa dalle altre quindi ha bisogno di cose diverse e forze diverse. Stiamo valutando, abbiamo 2/3 ruoli dove stiamo valutando cosa fare. Non mi piace parlare di singoli ma di squadra e la squadra ha dimostrato buone cose con le giocatrici partite dall’inizio e altrettante buone cose con quelle subentrate".