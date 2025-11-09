Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”

Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 11:49Calcio femminile
Andrea Piras

Punti importanti al "Cantera Stadium" della Sciorba. Questa sera il Genoa Women ospiterà il Parma nel posticipo della domenica sera della quinta giornata di Serie A. E il tecnico rossoblù Sebastian De La Fuente ha commentato: "Mi aspetto una sfida sicuramente diversa rispetto all’anno scorso - riportano i colleghi di Buoncalcioatutti.it - il Parma ha cambiato tanto e anche noi, comunque sono formazioni diverse e sicuramente sarà un altro tipo di partita. Sarà una bella sfida dove entrambe vogliamo fare punti e quindi battaglieremo entrambe per ottenerli”.

Per quanto riguarda l'avversario "arriva con una buona striscia di risultati, noi abbiamo avuto la vittoria con la Ternana che è stata importante e il secondo tempo contro il Como, quindi mi aspetto una sfida dove noi saremo focalizzate sul voler far punti e accorciare i momenti delle partite dove non siamo state in grado di fare quello per cui avevamo lavorato".

Per quanto riguarda eventuali cambi di formazione, De La Fuente non si sbottona: "Ogni gara è diversa dalle altre quindi ha bisogno di cose diverse e forze diverse. Stiamo valutando, abbiamo 2/3 ruoli dove stiamo valutando cosa fare. Non mi piace parlare di singoli ma di squadra e la squadra ha dimostrato buone cose con le giocatrici partite dall’inizio e altrettante buone cose con quelle subentrate".

Articoli correlati
Genoa Women, Vigilucci: "Avevo bisogno di cambiare, e questa è la giusta opportunità"... Genoa Women, Vigilucci: "Avevo bisogno di cambiare, e questa è la giusta opportunità"
Genoa, ecco il nuovo allenatore: è l'argentino De La Fuente. Il comunicato del club... Genoa, ecco il nuovo allenatore: è l'argentino De La Fuente. Il comunicato del club
Dal giallorosso al viola: Spugna potrebbe ripartire dalla Fiorentina dopo l'addio... Dal giallorosso al viola: Spugna potrebbe ripartire dalla Fiorentina dopo l'addio alla Roma
Altre notizie Calcio femminile
Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli” Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”
Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo... Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità,... Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione... Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti... Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve... Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà... Como Women, Sottili: "Con la Ternana in uno dei campi più stretti della A. Servirà intensità"
Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo... Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
2 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
3 Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Ora in radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini live!
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa. Elmas dal 1'
Immagine top news n.1 Atalanta-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Juric dà ancora fiducia a Lookman. Fuori Laurienté
Immagine top news n.2 Tre indizi fanno una prova: il Milan non sa tenere il vantaggio. Questione mentale e non solo
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Milan è primo col Napoli, Juventus quinta
Immagine top news n.4 Il Milan ha il mal di provinciali: si siede sugli allori e subisce una rimonta. Ancora una volta
Immagine top news n.5 Juve pareggiona, il Toro si aggrappa a super Paleari. E Spalletti fa mille punti in A
Immagine top news n.6 Grande con le grandi, piccolo con le piccole: 3 indizi fanno una prova, il Milan ha un problema
Immagine top news n.7 Parma-Milan 2-2, le pagelle: Delprato pericolo costante. Estupinan, ritorno horror
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Atalanta, Juric: "A Krstovic manca soltanto il gol, Lookman caso chiusissimo"
Immagine news Serie A n.2 Sassuolo, Grosso e l'impiego di Fadera: "Nessun premio o bocciatura, solo scelte"
Immagine news Serie A n.3 Atalanta, Zappacosta: "Felici di Marsiglia, il gruppo sta bene come sempre"
Immagine news Serie A n.4 Sassuolo, Thorstvedt: "Atalanta molto forte, dobbiamo fare meglio rispetto al Genoa"
Immagine news Serie A n.5 Amadeus: "Conte è bravo, esperto, con una squadra che può difendere lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.6 A Genova era un simbolo, oggi torna da avversario: come verrà accolto Gud dal Ferraris?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Marras: "Questo 0-0 va comunque bene: in B un pareggio può sempre far comodo"
Immagine news Serie B n.2 Venezia, Hainaut: "Felice sia per la vittoria che per il gol. Lo dedico alla mia famiglia"
Immagine news Serie B n.3 La peggior Sampdoria di sempre: ultima a -4 dai playout. La luce in fondo al tunnel non si vede
Immagine news Serie B n.4 Serie B, domenica di grande calcio: Cesena-Avellino e Pescara-Monza chiudono la 12ª giornata
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Pescara-Monza: Vivarini per il riscatto, Bianco per la vetta della classifica
Immagine news Serie B n.6 Serie B, Cesena-Avellino: in casa biancoverde scocca l'ora di Gennaro Tutino
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "I ragazzi hanno dimostrato di avere gli attributi dopo una settimana intensa"
Immagine news Serie C n.2 Cittadella, Iori: "L'FVS è uno strumento utile ma va chiarito come e quando si può usare"
Immagine news Serie C n.3 Carpi, Cassani: "Livorno squadra in salute, sarà una partita molto difficile"
Immagine news Serie C n.4 Dolomiti Bellunesi ko contro il Cittadella, Bonatti: "Io ho fiducia nell'organico"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, prosegue la 13ª giornata: tutte le gare in programma oggi
Immagine news Serie C n.6 Sassuolo W., Spugna: "Grande carattere e voglia di reagire, questo punto vale doppio"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women, 5ª giornata - Il Milan batte la Juventus e porta a casa i tre punti
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women, 5ª giornata - Inter sprecona, è pari con il Sassuolo. In campo Milan-Juve
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?