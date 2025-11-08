Fiorentina Femminile, Arce: "La vittoria sulla Roma è dimostrazione di quanto stiamo crescendo"

La sfida poteva sembrare, sulla carta, proibitiva, ma la Fiorentina Femminile ha reso tutto decisamente facile, e ha battuto la capolista Roma in occasione della 5ª giornata del campionato Serie A Women (CLICCA QUI per il programma del turno completo): quattro successi su quattro gare giocate per le capitoline, poi il capitombolo, perché le toscane non si sono solo accontentante di vincere, lo hanno fatto anche in modo piuttosto netto. 5-2 il risultato finale.

Con mister Pablo Pinones Arce, che nel post gara, si è così espresso: "Abbiamo iniziato con la consapevolezza che fosse una grande partita, e le ragazze da subito hanno dato oltre il 100%, dimostrando che siamo in un buon momento, e che stiamo anche crescendo. Quello che abbiamo visto oggi (ieri sera, ndr) è stata una dimostrazione del lavoro che stiamo facendo, e abbiamo visto quello che possiamo fare: si sta già vendendo anche più di quello che vogliamo, ma le ragazze lo meritano".

La prossima sfida contrapporrà poi le viola al Parma, e in caso di vittoria la classifica potrebbe sensibilmente cambiare, ma a questo il trainer di origini cilene non pensa: "Inutile guardare adesso alla classifica che potrebbe emergere dalla sfida contro il Parma, dobbiamo solo goderci la vittoria e quello che di buono abbiamo fatto. C'è solo da continuare a lavorare".