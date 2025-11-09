Giugliano, Capuano: "Vittoria meritata, questo gruppo mi ha fatto ritrovare entusiasmo"

Il Giugliano continua il suo momento positivo e conquista un successo pesantissimo sul campo dell’Atalanta U23, uscendo momentaneamente dalla zona calda della classifica. A fine gara, il tecnico Ezio Capuano ha commentato la prestazione dei suoi uomini, esprimendo grande soddisfazione per il risultato ottenuto a Caravaggio.

"Abbiamo interpretato bene la partita e vinto in maniera meritatissima" ha dichiarato l’allenatore dei tigrotti. "Ci è stato annullato un gol per pochi millimetri e abbiamo avuto diverse occasioni per raddoppiare, senza concedere nulla a una squadra che aveva segnato 14 reti nelle ultime tre partite ed era la più in forma di tutta la Serie C. Sono davvero soddisfatto, ma il merito è soltanto dei ragazzi. Questa vittoria ci dà slancio e ci permette di uscire, anche se solo momentaneamente, dalla zona calda. C’è ancora tanto lavoro da fare".

Capuano si è poi soffermato anche sul proprio percorso personale e sul recente contenzioso con il Trapani: "Quando sono arrivato a Giugliano sapevo bene a cosa andavo incontro. La società mi ha aspettato, consapevole che non avrei intrapreso nessun’altra avventura prima della sentenza. Qui ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari che, dopo nove mesi difficili, mi ha fatto ritrovare l’entusiasmo per questo mondo che avevo iniziato a detestare. Non auguro a nessuno di subire la vigliaccata che ho subito io. Sono rimasto in silenzio, e l’impatto con la squadra è stato immediato e positivo: il merito è loro, perché possiedono grandi qualità umane".

Infine, un pensiero sul cammino che attende i tigrotti: "Il traguardo della salvezza è ancora lontano, lunghissimo. Ma se continuiamo con questa mentalità e questa unione, possiamo raggiungere l’obiettivo".