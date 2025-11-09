Venezia, Hainaut: "Felice sia per la vittoria che per il gol. Lo dedico alla mia famiglia"

Dopo la vittoria casalinga contro la Sampdoria, il difensore del Venezia Antoine Hainaut ha commentato: "Sono felice sia per la vittoria che per il gol, è una rete importante che dedico alla mia famiglia, soprattutto a mia sorella che oggi compie gli anni. Sono davvero soddisfatto di aver aiutato la squadra a prendere i tre punti, oggi la vittoria era fondamentale.

Il VAR ha un pochino smorzato l’esultanza con i tifosi, ma è bastato aspettare un pochettino per poi esplodere comunque di gioia con tutto lo stadio. Nella scorsa settimana abbiamo lavorato tanto per affinare i dettagli di gioco e questa sera abbiamo portato sul campo il lavoro svolto in allenamento. Ora arriva la pausa, ma continueremo ad allenarci forte in vista del derby contro il Padova".