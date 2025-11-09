Carpi, Cassani: "Livorno squadra in salute, sarà una partita molto difficile"
Sfida al Livorno oggi per il Carpi. La squadra di Stefano Cassani sfiderà oggi gli amaranto al "Cabassi". Ed in vista del match, il tecnico biancorosso ha così parlato in conferenza: "Sarà una partita molto difficile, intensa perché i nostri avversari non stanno attraversando il momento migliore ma guardando la loro partite sono una squadra in salute. Hanno giocatori pericolosi con elementi di qualità con una carriera alle spalle radiosa.
Dovremo ripetere la partita di Sassari. In casa ci siamo fatti raggiungere in alcune circostanze mentre in trasferta non è successo ma non è una cosa che ci preoccupa particolarmente non vedo molta correlazione".
SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina
Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto
Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Lecco
Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Cittadella 21*, Alcione Milano 21, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Pergolettese 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Pro Patria 9*, Lumezzane 9*, Triestina -10
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Già giocate
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
53' Bernardotto, 90' Vitturini
Pianese-Rimini 1-0
66' Coccia
Ravenna-Torres 3-0
13' aut. Idda, 60' Luciani, 73' Spini
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì
Ore 14:30 - Perugia-Arezzo
Ore 17:30 - Carpi-Livorno
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro
Classifica: Ravenna 33*, Arezzo 31, Ascoli 28*, Guidonia Montecelio 23*, Forlì 20, Ternana 19, Pineto 19*, Gubbio 18*, Carpi 18, Campobasso 17*, Pianese 17*, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 15*, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12*, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 7, Torres 7*, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti
GIRONE C
Già giocate
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Sabato 8 novembre
Cosenza-Casarano 4-1
45' aut. D'Alena (Co), 50' Ricciardi (Co), 63' Chiricò (Ca), 87' Cannavò (Co), 90'+2 Achour (Co)
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Catania-Team Altamura
Ore 14:30 - Siracusa-Latina
Ore 17:30 - Monopoli-Casertana
Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone
Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Cosenza 23*, Monopoli 21,, Casarano 18*, Casertana 18, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Crotone 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
