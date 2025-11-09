Sassuolo W., Spugna: "Grande carattere e voglia di reagire, questo punto vale doppio"

Un pareggio in rimonta per il Sassuolo femminile, che all’Arena Civica conquista un prezioso 2-2 contro l’Inter al termine di una gara intensa e ricca di emozioni. Le neroverdi, dopo un avvio difficile, sono riuscite a ribaltare l’inerzia della partita con grinta e determinazione.

"I primi 10-15 minuti abbiamo sofferto molto, abbiamo subito gol e la partita si è subito messa in salita" ha spiegato il tecnico Alessandro Spugna ai canali ufficiali del club. "Poi però la squadra ha tirato fuori tanto carattere e la voglia di rimettere in piedi il risultato, cercando anche di migliorare dal punto di vista tecnico. Chi è entrata dalla panchina ha dato un contributo importante, permettendoci di alzare la qualità della gara".

L’allenatore ha poi evidenziato la crescita collettiva e la mentalità mostrata dal gruppo: "Peccato per l’occasione del 3-2 - ha aggiunto -, ma dobbiamo essere soddisfatti. Teniamoci stretto questo pareggio che per noi vale doppio, ottenuto su un campo difficilissimo contro una squadra molto forte. È un segnale importante di maturità: questa prestazione deve darci fiducia e consapevolezza in vista delle prossime partite, perché la squadra sta dimostrando di saper reagire e lottare fino all’ultimo minuto".