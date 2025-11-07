Indisponibili e squalificati della Serie A: chi salta l'11^ giornata di campionato
Ecco tutti gli assenti della Serie A per quanto riguarda l'11^ giornata di campionato (articolo in aggiornamento):
ATALANTA
Indisponibili: Bakker, Scalvini.
Squalificati: nessuno.
BOLOGNA
Indisponibili: Immobile.
Squalificati: nessuno.
CAGLIARI
Indisponibili: Ciocci, Belotti, Deiola, Liteta, Rog, Pintus.
Squalificati: nessuno.
COMO
Indisponibili: Dossena, Sergi Roberto, Goldaniga, Kempf.
Squalificati: nessuno.
CREMONESE
Indisponibili: Pezzella, Zerbin, Grassi, Collocolo, Sanabria, Moumbagna.
Squalificati: nessuno.
FIORENTINA
Indisponibili: Gosens, Lamptey, Kouamé, Sabiri.
Squalificati: nessuno.
GENOA
Indisponibili: Malinovskyi.
Squalificati: nessuno.
HELLAS VERONA
Indisponibili: Serdar, Suslov, Oyegoke, Kastanos, Yellu.
Squalificati: nessuno.
INTER
Indisponibili: Mkhitaryan, Darmian, Di Gennaro.
Squalificati: nessuno.
JUVENTUS
Indisponibili: Milik, Cabal, Kelly, Bremer e Pinsoglio.
Squalificati: nessuno.
LAZIO
Indisponibili: Cancellieri, Castellanos, Dele-Bashiru, Gigot, Nuno Tavares, Rovella.
Squalificati: nessuno.
LECCE
Indisponibili: Jean, Perez, Marchwinski, Pierret.
Squalificati: nessuno.
MILAN
Indisponibili: Rabiot, Gimenez.
Squalificati: nessuno.
NAPOLI
Indisponibili: Lukaku, Meret, De Bruyne.
Squalificati: nessuno.
PARMA
Indisponibili: Almqvist, Circati, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Frigan.
Squalificati: Ordonez.
PISA
Indisponibili: Lusuardi, Stengs, Maucci, Esteves.
Squalificati: nessuno.
ROMA
Indisponibili: Angelino, Ferguson, Dybala, Bailey.
Squalificati: nessuno.
SASSUOLO
Indisponibili: Pieragnolo, Paz, Boloca, Romagna.
Squalificati: nessuno.
TORINO
Indisponibili: Schuurs.
Squalificati: nessuno.
UDINESE
Indisponibili: Kristensen.
Squalificati: nessuno.
