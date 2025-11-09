Juve pareggiona, il Toro si aggrappa a super Paleari. E Spalletti fa mille punti in A

L’indizio Champions diventa una certezza: anche con Luciano Spalletti in panchina, la Juventus non ha trovato la cura per la pareggite che affligge i bianconeri da oltre una stagione. Il derby della Mole, episodio 211 in partite ufficiali, finisce 0-0 ed è la squadra di casa ad avere più rimpianti allo Stadium, mentre il Torino si tiene stretta la prestazione del suo portiere. Uno dei motivi per cui una stracittadina accesa ha regalato emozioni, ma nessun gol.

Paleari show! E ora… Il migliore in campo, nel Toro ma non solo, è Alberto Paleari: 7,5 in pagella, molto più che un portiere di riserva. E infatti si apre un capitolo dedicato alla scelta dei portieri: “Paleari è un capitano per come si comporta e per come lavora. A me non piace parlare di gerarchie, perché io penso a tutti come titolari - dice Marco Baroni, oggi squalificato, in conferenza stampa -. Israel? Il ruolo del portiere è molto particolare. Il portiere del Torino ha bisogno di emotività e capacità. Sono gli occhi che mi portano a fare delle scelte. Israel ha fatto una grande partita con il Napoli, ma adesso Alberto si è guadagnato uno spazio importante. Sono contento di dover fare questo tipo di scelte".

Spalletti, mille punti in Serie A. Sul fronte opposto, l’unico vero sorriso per il tecnico di Certaldo è legato a un passaggio storico: l’ex ct diventa infatti il quinto allenatore a raggiungere quota mille punti nel massimo campionato italiano, dopo Trapattoni, Rocco, Liedholm e Allegri. Quanto al futuro, ora Spalletti ha le idee più chiare e può anche cambiare la sua Juve: “Queste tre partite non mi hanno fatto cambiare idea sulla squadra. Poi abbiamo la possibilità di cambiare modulo - ha spiegato in conferenza stampa -. Si può giocare con le due punte e possiamo fare questa prova. Openda è una prima/seconda punta e si può fare. Si può fare anche il 4-3-3”.