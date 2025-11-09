Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, prosegue la 13ª giornata: tutte le gare in programma oggi

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com
Oggi alle 09:19Serie C
Alessandra Stefanelli

Dopo le anticipazioni del sabato, la 13ª giornata di Serie C prosegue oggi con un programma ricco di sfide decisive in tutti e tre i gironi. Fischio d’inizio alle 12:30 con le prime gare della domenica, e chiusura in serata con i posticipi che potrebbero ridisegnare le classifiche.

Nel Girone A, occhi puntati su Inter U23-Vicenza, scontro di alta classifica tra due delle squadre più in forma del momento: i biancorossi di Vecchi vogliono consolidare il primato, mentre i nerazzurri cercano il sorpasso. Interessante anche Pro Vercelli-Triestina, con gli alabardati a caccia di punti pesanti per risalire nonostante la penalizzazione, e Novara-Lecco, sfida di grande tradizione tra club blasonati.

Nel Girone B, giornata densa di motivi d’interesse: il Perugia di Tedesco cerca conferme in casa contro l’Arezzo, mentre la Ternana ospita la Vis Pesaro nel posticipo serale con l’obiettivo di avvicinarsi alla zona playoff. In campo anche Carpi-Livorno alle 17:30, match che vale molto in chiave salvezza.

Nel Girone C, fari puntati su Catania-Team Altamura e Foggia-Benevento, sfide che coinvolgono due delle big del raggruppamento meridionale. Il Monopoli riceve la Casertana, mentre Siracusa-Latina e Sorrento-Audace Cerignola mettono in palio punti cruciali nella corsa alla permanenza.

SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)

Domenica 9 novembre

Ore 12:30 - Inter U23-Vicenza
Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina
Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto
Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Lecco

Classifica: Vicenza 32, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22, Cittadella 21*, Alcione Milano 21, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Pergolettese 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Pro Patria 9*, Lumezzane 9*, Triestina -10
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B
Già giocate
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
53' Bernardotto, 90' Vitturini
Pianese-Rimini 1-0
66' Coccia
Ravenna-Torres 3-0
13' aut. Idda, 60' Luciani, 73' Spini
Domenica 9 novembre
Ore 12:30 - Juventus Next Gen-Forlì
Ore 14:30 - Perugia-Arezzo
Ore 17:30 - Carpi-Livorno
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Classifica: Ravenna 33*, Arezzo 31, Ascoli 28*, Guidonia Montecelio 23*, Forlì 20, Ternana 19, Pineto 19*, Gubbio 18*, Carpi 18, Campobasso 17*, Pianese 17*, Vis Pesaro 16, Sambenedettese 15*, Juventus Next Gen 14, Pontedera 12*, Livorno 10, Bra 10*, Perugia 7, Torres 7*, Rimini -4*
* una gara in più
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C
Già giocate
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Sabato 8 novembre
Cosenza-Casarano 4-1
45' aut. D'Alena (Co), 50' Ricciardi (Co), 63' Chiricò (Ca), 87' Cannavò (Co), 90'+2 Achour (Co)

Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Catania-Team Altamura
Ore 14:30 - Siracusa-Latina
Ore 17:30 - Monopoli-Casertana
Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Cosenza 23*, Monopoli 21,, Casarano 18*, Casertana 18, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Crotone 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti

