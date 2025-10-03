Milan al lavoro in vista della Juventus. E intanto a Milanello spunta... Dan Peterson

Domenica per il Milan è in programma il big match contro la Juventus. Una sfida dai mille significati e che promette di regalare emozioni ben al di sopra della media. Nel frattempo, in queste ore che ci separano dal fischio d'inizio, per i rossoneri c'è stata anche una gradita visita a Milanello, in particolare ieri pomeriggio in occasione dell'allenamento della squadra rossonera.

Come riferisce i fatti oggi l'edizione di Tuttosport, presso il centro sportivo del Milan ieri era presente il coach Dan Peterson, arrivato per registrare dei contenuti per i tifosi statunitensi insieme a Christian Pulisic. Una volta saputo della sua presenza, Massimiliano Allegri ha invitato lo storico allenatore di Olimpia Milano e Virtus Bologna a seguire la seduta, con Peterson che si è poi intrattenuto a parlare col tecnico livornese - grande appassionato di basket, oltreché di cavalli - e alcuni giocatori, fra cui Luka Modric.

Peterson, come ricorda Tuttosport e come lui stesso ha raccontato più volte, fu contattato da Silvio Berlusconi nel 1987 per guidare il Milan, ma lo statunitense, allora in panchina all'Olimpia, prese tempo e il Cavaliere virò così su Arrigo Sacchi.