Per Rafael Leao un Juventus-Milan che potrebbe valere 200!

Per Rafael Leao un Juventus-Milan che potrebbe valere 200!
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:49
di Redazione Footstats

Nella passata stagione la Juventus ha ritrovato quel successo interno che contro il Milan le mancava dal campionato 2019-2020. Fra l’altro quella appena ricordata fu una vittoria che chiuse un filotto 9 affermazioni senza soluzione di continuità. Una striscia cominciata nel 2011-2012 proprio in occasione di una sesta giornata…
Complessivamente sono 90 gli incontri disputati con i bianconeri squadra di casa. La bilancia racconta di 44 vittorie juventine, 23 segni X, 23 successi milanisti, 139 gol marcati dai piemontesi e 106 reti fatte dai lombardi.
E una curiosità storico-statistica la rintracciamo proprio sul fronte delle marcature.
Dando uno sguardo anche ai match del Meazza ci accorgiamo che il Diavolo ha marcato a Torino una rete in meno della Vecchia Signora a Milano, 106 per i rossoneri, 107 per i bianconeri.
La situazione in classifica dopo cinque turni di campionato.
Juventus che insegue a quota 11 (3V – 2X – 0P con 9GF e 5GS), 7 dei quali allo Stadium (2V – 1X – 0P con 7GF e 4GS). Non perde sul proprio campo dallo scorso 9 marzo, poi ecco 6 affermazioni e 1 pareggio. Milan che svetta con 12 punti (4V – 0X – 1P con 9GF e 3GS), la metà dei quali, 6, lontano da San Siro (2V – 0X – 0P con 5GF e 0GS). In trasferta non va KO dal 18 maggio, quindi ecco i successi di questo torneo. Soprattutto, la porta di Maignan in esterna è inviolata da 183 minuti (recuperi esclusi).

PS: Rafael Leao, il giocatore più atteso nel Milan dell’ex Allegri, se scenderà in campo toccherà quota 200 presenze in Serie A, considerato che a oggi ne conta 199 con 55 gol fatti (1 dei quali proprio contro Madama, alla 31esima giornata del 2019-2020).

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)
90 incontri disputati
44 vittorie Juventus
23 pareggi
23 vittorie Milan
139 gol fatti Juventus
106 gol fatti Milan

PRIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Milan 3-1, 9° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A TORINO IN CAMPIONATO
Juventus-Milan 2-0, 21° giornata 2024/2025

© Riproduzione riservata
Editoriale di Marco Conterio
