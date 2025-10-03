Ranking quinquennale per nazioni, Italia dietro l'Inghilterra. I 4 posti Champions al sicuro
Questo è il ranking quinquennale per nazioni, che determinerà il numero di squadre partecipanti alle coppe europee per l'edizione 2027/28:
Quattro posti Champions 2027/28
1. Inghilterra 97.561
2. Italia 86.803
3. Spagna 80.953
4. Germania 77.259
5. Francia 70.391
Tre posti Champions 2027/28
6. Olanda 62.366
Due posti Champions 2027/28
7. Portogallo 59.466
8. Belgio 56.150
9. Turchia 44.800
10. Repubblica Ceca 41.500
11. Grecia 38.312
12. Norvegia 37.587
13. Polonia 37.375
14. Danimarca 36.481
15. Austria 32.250
