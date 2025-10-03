TMW
Torino, Baroni a rischio esonero. Striscione dei tifosi: "Oronzo Canà la nostra unica soluzione"
TUTTO mercato WEB
Con Marco Baroni in bilico, i tifosi del Torino hanno pronta una soluzione d'emergenza: "Oronzo Canà la nostra unica soluzione... Cairo non perdere questa occasione" è questo lo striscione apparso nella notte al Filadelfia e rimbalzato velocemente sui social. Continua con ironia dunque la contestazione al patron granata, a cui i supporter granata non perdonano la presunta assenza di ambizione.
Intanto per il tecnico fiorentino quella contro la Lazio sarà una sfida senza ritorno, dopo le sconfitte contro Atalanta e Parma.
Articoli correlati
Torino, Baroni: "Ilic è convocato. I ragazzi hanno capito, possiamo risalire la china tutti insieme"
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Ora in radio
19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Primo piano
Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese