TMW Torino, Baroni a rischio esonero. Striscione dei tifosi: "Oronzo Canà la nostra unica soluzione"

Con Marco Baroni in bilico, i tifosi del Torino hanno pronta una soluzione d'emergenza: "Oronzo Canà la nostra unica soluzione... Cairo non perdere questa occasione" è questo lo striscione apparso nella notte al Filadelfia e rimbalzato velocemente sui social. Continua con ironia dunque la contestazione al patron granata, a cui i supporter granata non perdonano la presunta assenza di ambizione.

Intanto per il tecnico fiorentino quella contro la Lazio sarà una sfida senza ritorno, dopo le sconfitte contro Atalanta e Parma.