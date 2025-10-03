Albania, i convocati di Sylvinho: ci sono tutti i 6 'italiani', da Asllani a Djimsiti

L'Albania ha diramato la lista dei convocati per le sfide in programma contro Serbia e Giordania, in programma rispettivamente l'11 ed il 14 ottobre. Il commissario tecnico Sylvinho ha incluso nel gruppo tutti e 6 i giocatori che militano in Serie A: Kristjan Asllani e Ardian Ismajli del Torino, Ylber Ramadani e Medon Berisha del Lecce, Elseid Hysaj della Lazio e Berat Djimsiti dell'Atalanta.

Ricordiamo che la sfida contro la Serbia sarà valida per il percorso di Qualificazione ai Mondiali che si giocheranno nel 2026 fra Stati Uniti, Canada e Messico, mentre la sfida alla Giordania sarà un test amichevole. Attualmente l'Albania è seconda dietro l'Inghilterra nel gruppo K delle Qualificazioni al Mondiale con 8 punti raccolti (contro i 15 dell'Inghilterra) frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 ko. Seguono Serbia con 7 punti e Lettonia con 4. Fanalino di coda Andorra, ferma a 0 punti.

Questi i nomi scelti dal ct.

Portieri: Thomas Strakosha, Mario Dajsinani, Simon Simoni.

Difensori: Ardian Ismajli, Elseid Hysaj, Ivan Balliu, Mario Mitaj, Naser Aliji, Enea Mihaj, Klisman Cake, Berad Djimsiti, Arlind Ajeti.

Centrocampisti: Medon Berisha, Ylber Ramadani, Shehu, Kristjan Asllani, Qazim Laci, Adrion Pajaziti, Nedim Bahrami, Jasir Asani, Arber Hoxha.

Attaccanti: Myrto Uzuni, Mirlind Daku, Armando Broja, Rey Manaj.