La Vis Pesaro scende in campo contro la violenza di genere: parteciperò a un progetto ad hoc

Scende in campo la Vis Pesaro, e non lo fa solo nel senso concreto del termine, ma anche in senso figurato, con una nobile iniziativa. La società biancorossa, infatti, prenderà parte alla seconda edizione del progetto ideato e promosso dal Centro Jonas Pesaro contro la violenza di genere.

A spiegare il tutto, la stessa società, con la nota che di seguito riportiamo:

"La Vis Pesaro 1898 comunica che lunedì 6 ottobre alle ore 11:30, presso la sala stampa del centro sportivo V Park di Villa Fastiggi (Pesaro), si terrà la conferenza stampa di presentazione della 2ª edizione del progetto «In campo contro la violenza di genere – L’altro sesso è un avversario?».

A partire dal successo della sua 1ª edizione, quest’anno il progetto, ideato e promosso dal Centro Jonas Pesaro E.T.S. e accolto con entusiasmo dalla Vis Pesaro nella stagione 2024\2025, sarà più ampio e articolato. Si parlerà di educazione ai sentimenti e alle relazioni non solo con l’altro sesso ma più genericamente con l’altro, trattando il tema di prevenzione contro la violenza di ogni genere. Il progetto, che partirà a ottobre e durerà complessivamente 6 mesi, verrà esteso alle categorie Under 13, Under 14 e Under 17, continuando in parallelo il lavoro già intrapreso con Under 15, Under 15 femminile e Under 16.

Durante la conferenza stampa interverranno l’assessore con delega allo Sport Mila Della Dora, il Responsabile del settore giovanile Vis Pesaro Devin Alacqua e la Responsabile del progetto Dott.ssa Micaela Ucchielli, Psicoterapeuta e presidente del Centro Jonas Pesaro".