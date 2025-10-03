Dolomiti Bellunesi, arriva il via libera alla riqualificazione dello stadio 'Zugni Tauro'

Buone notizie per la Dolomiti Bellunesi, che dopo la promozione in Serie C ha dovuto temporaneamente abbandonare lo stadio casalingo 'Zugni Tauro' di Feltre, non a norma per la categoria, e trasferirsi all''Omero Tognon' di Fontanafredda. Come si legge però su Il Gazzettino-Belluno, dopo il via libera del CONI, è arrivato il via all'iter di ammodernamento dell'impianto da parte della giunta comunale, passaggio chiave per avviare le procedure per l’affidamento dei lavori e la successiva apertura del cantiere.

Certo, non saranno tempi brevi, difficile pensare che si risolvano entro l'anno solare, ma l'impegno non manca, come ha sottolineato il sindaco Viviana Fusaro: "L’amministrazione, consapevole delle difficoltà che la società sta vivendo per il giocare le partite a Fontanafredda, farà tutto il possibile affinché i tempi si riducano il più possibile. Feltre ha una tradizione sportiva molto forte e lo sport rappresenta un punto di aggregazione per tantissimi giovani: anche per questo è importante che gli impianti vadano nella direzione di garantire qualità e funzionalità".

Come poi conclude il quotidiano, saranno da adeguare l’impianto di videosorveglianza e la rete dati a servizio dell’intera struttura, l’illuminazione della tribuna centrale, dovranno essere realizzate la recinzione divisoria tra area riservata e percorso tifosi ospiti, una nuova scala in ferro per l’accesso agli spogliatoi e nuovi cancelli. Più altre opere che verranno definite.