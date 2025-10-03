Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dolomiti Bellunesi, arriva il via libera alla riqualificazione dello stadio 'Zugni Tauro'

Dolomiti Bellunesi, arriva il via libera alla riqualificazione dello stadio 'Zugni Tauro'
Oggi alle 09:34Serie C
di Claudia Marrone

Buone notizie per la Dolomiti Bellunesi, che dopo la promozione in Serie C ha dovuto temporaneamente abbandonare lo stadio casalingo 'Zugni Tauro' di Feltre, non a norma per la categoria, e trasferirsi all''Omero Tognon' di Fontanafredda. Come si legge però su Il Gazzettino-Belluno, dopo il via libera del CONI, è arrivato il via all'iter di ammodernamento dell'impianto da parte della giunta comunale, passaggio chiave per avviare le procedure per l’affidamento dei lavori e la successiva apertura del cantiere.

Certo, non saranno tempi brevi, difficile pensare che si risolvano entro l'anno solare, ma l'impegno non manca, come ha sottolineato il sindaco Viviana Fusaro: "L’amministrazione, consapevole delle difficoltà che la società sta vivendo per il giocare le partite a Fontanafredda, farà tutto il possibile affinché i tempi si riducano il più possibile. Feltre ha una tradizione sportiva molto forte e lo sport rappresenta un punto di aggregazione per tantissimi giovani: anche per questo è importante che gli impianti vadano nella direzione di garantire qualità e funzionalità".

Come poi conclude il quotidiano, saranno da adeguare l’impianto di videosorveglianza e la rete dati a servizio dell’intera struttura, l’illuminazione della tribuna centrale, dovranno essere realizzate la recinzione divisoria tra area riservata e percorso tifosi ospiti, una nuova scala in ferro per l’accesso agli spogliatoi e nuovi cancelli. Più altre opere che verranno definite.

Articoli correlati
Serie C, i risultati delle 17:30: colpo Cosenza, Catania fermato, Pergolettese ribaltata... Serie C, i risultati delle 17:30: colpo Cosenza, Catania fermato, Pergolettese ribaltata
Vicenza, Gallo: "Sta uscendo la cattiveria agonistica. Primo tempo da applausi" Vicenza, Gallo: "Sta uscendo la cattiveria agonistica. Primo tempo da applausi"
Il Vicenza batte la Dolomiti Bellunesi. Gallo: "Gol su disattenzione, ma abbiamo... Il Vicenza batte la Dolomiti Bellunesi. Gallo: "Gol su disattenzione, ma abbiamo rischiato poco"
Altre notizie Serie C
Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il... Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli UfficialeRimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista... Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve... TMW RadioLucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028 UfficialeLa Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"... Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi" Hubner: "Per vedere il vero Brescia servirà tempo, ma i presupposti sono ottimi"
Guidonia, il dg Lucchesi: "Portiamo avanti sia il progetto sportivo che quello strutturale"... TMW RadioGuidonia, il dg Lucchesi: "Portiamo avanti sia il progetto sportivo che quello strutturale"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
Le più lette
1 Cose da non credere a Roma: un rigore che resterà nella storia ma ecco il Gasperini che non t'aspetti. Però cosa pensa del mercato giallorosso e come va il rapporto con Massara?
2 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
3 El Bilal Touré, il più costoso flop dell'Atalanta: 31 milioni per essere prestato al Besiktas
4 Il figlio di Franco Scoglio: "Morte in diretta? Come un horror. Lo voleva il Napoli di Maradona"
5 Juventus-Milan, le probabili formazioni: rientra Conceicao dal 1', fiducia a Gimenez
Ora in radio
EuroMaracanà 19:05EuroMaracanà live!
EuroMaracanà
Football rewind 19:35Football rewind
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli
Repliche 20:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 6^ giornata LIVE: Inter, scatta l'ora di Bonny. Milan con De Winter
Immagine top news n.1 Inter, Chivu: "Thuram non è gravissimo. Chi al suo posto? Al 90% ho già deciso"
Immagine top news n.2 Gattuso, sei cambi rispetto a settembre e un 9 in meno: il punto sui convocati dell'Italia
Immagine top news n.3 Italia, ecco i convocati di Gattuso: no a Chiesa, prima chiamata per Nicolussi Caviglia e Cambiaghi
Immagine top news n.4 Obert racconta il suo amore per il Cagliari. Pisacane, l'importanza di Ranieri e il messaggio a Belotti
Immagine top news n.5 Ranking UEFA, tre italiane in Top 20. Inter la migliore, la Roma perde una posizione
Immagine top news n.6 Tare: "Non si può andare più in alto del Milan. Jashari? Ha tutto per essere un grande"
Immagine top news n.7 Gasperini lo aveva previsto. Questa Roma deve abituarsi velocemente a giocare ogni tre giorni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Emergenza nerissima per l'Atalanta: scopriremo un altro giovane talento? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La clamorosa incoronazione di Hojlund da parte di De Bruyne
Immagine news podcast n.2 Stanno pagando sempre di più le scelte di Ausilio per la rosa dell'Inter
Immagine news podcast n.3 Conte l'ha rifatto! Prima di De Bruyne una storica sfuriata contro Lautaro
Immagine news podcast n.4 Il capolavoro di Allegri: Furlani e Tare hanno costruito un Milan da Scudetto?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 McTominay, ecco come può tornare decisivo secondo gli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Juve-Milan, la lettura del big match di Serie A degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, Tudor tolga Koopmeiners e aggiunga un attaccante"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Lazio, Gila: "A Genova vittoria fondamentale. Torino? Difficile, conosciamo Baroni"
Immagine news Serie A n.2 Verona-Sassuolo, le formazioni ufficiali: torna Gagliardini titolare, Berardi in tribuna
Immagine news Serie A n.3 Atalanta-Como, i convocati di Fabregas: sei gli assenti per la trasferta di Bergamo
Immagine news Serie A n.4 Como, Ludi: "Rischioso esporre Fabregas in conferenza. Non l'ho mai sentito parlare male"
Immagine news Serie A n.5 Lazio-Torino, i convocati di Sarri: cinque indisponibili oltre allo squalificato Guendouzi
Immagine news Serie A n.6 Uno dei capi ultras dell'Inter: "Sicuramente la Curva Nord non tornerà contro la Cremonese"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino-Mantova, i convocati di Biancolino: rientra solo Sounas. Cinque i lungodegenti
Immagine news Serie B n.2 Reggiana, Dionigi: "Col Cesena partita speciale. Servirà gestire al meglio le energie"
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, Abate: "A Carrara incerottati, ma non sia un alibi. Servirà lucidità"
Immagine news Serie B n.4 Reggiana, problemi a un ginocchio per Gondo: salterà il derby con il Cesena
Immagine news Serie B n.5 Frosinone-Venezia, i convocati di Stroppa: sempre out Duncan, Conde e Franjic
Immagine news Serie B n.6 Bari-Padova, i convocati di Andreoletti: recuperato Boi, out Bacci, Baselli e Pastina
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Citrigno si sfila: "Io e Guarascio parliamo linguaggi diversi. Non acquisterò il Cosenza"
Immagine news Serie C n.2 Rimini, nuovo rinforzo per la difesa: ha firmato l'esperto centrale Bassoli
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, si ferma Tribuzzi: lesione al bicipite femorale destro per il centrocampista
Immagine news Serie C n.4 Lucchesi sui problemi della C: "Chi non è in grado di finire la stagione non deve essere iscritto"
Immagine news Serie C n.5 La Sambenedettese blinda Konate: l'esterno mancino firma fino al 2028
Immagine news Serie C n.6 Ternana, Melis (madre della Presidente): "Ferrero gestirà la nostra campagna acquisti"
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, parte la caccia alla Juve: Roma e Inter le rivali principali, ma occhio alle sorprese
Immagine news Calcio femminile n.2 Coppa delle Campionesse FIFA 2026, la fase finale si disputerà a Londra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Bredgaard: "Napoli ha energie. Puntiamo sul nostro gioco"
Immagine news Calcio femminile n.4 Calcio femminile, Athora nuovo "title partner" della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.5 L'Italia U17 si prepara al Mondiale: le 21 pre-convocate dalla ct Schiavi per il ritiro
Immagine news Calcio femminile n.6 Ternana, Regazzoli: "Tanti ricordi con l'Inter. Ma siamo pronte a dare battaglia"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.162 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Da Matera fino alla Serie A: la storia di Luigi De Canio Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pio e Francesco, quando essere italiani è pericoloso