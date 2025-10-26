Dybala si prende la scena, Roma avanti 1-0 sul Sassuolo all'intervallo

Bel primo tempo al Mapei Stadium fra Sassuolo e Roma, col risultato che per il momento premia gli uomini di Gian Piero Gasperini, avanti su quelli di Fabio Grosso per 1-0 grazie alla rete al minuto 16 di Paulo Dybala.

La Roma parte forte e in modo aggressivo, ma il Sassuolo sembra reggere e poter far male con le ripartenze. Poi la qualità di Dybala, assistito da Bryan Cristante, portano all'episodio che sblocca la gara: i due triangolano sulla trequarti, il centrocampista calcia e sulla respinta arriva come un falco l'argentino che col destro segna lo 0-1 tornando al gol su azione dopo quasi un anno dall'ultima volta.

Il Sassuolo non accusa particolarmente il colpo e prova a reagire, creando alcune trame di gioco interessanti soprattutto con Fadera e Berardi, ma la Roma controlla senza problemi e anzi va in un paio di occasioni vicino al raddoppio ancora con Cristante e ancora con Dybala, la cui punizione dal limite dell'area dà solo l'illusione del gol ai 7000 tifosi giallorossi presenti nell'impianto di Reggio Emilia. Negli ultimi minuti succede poco altro oltre all'uscita dal campo per infortunio di Romagna, con le squadre che rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-1 in favore della Roma.