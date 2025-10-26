Gagliardini la sblocca, poi Caprile tiene in vita il Cagliari: Verona avanti 1-0 al 45'

Segui qui la diretta testuale di Verona-Cagliari su TuttoMercatoWeb.com

Finisce il primo tempo della sfida fra Verona e Cagliari allo stadio Bentegodi, con i gialloblu in vantaggio 1-0. A sbloccare un match ci ha pensato Gagliardini, su assist di Giovane. Due chance per il Cagliari in avvio, poi è Caprile a salvare tutto nel finale di frazione su Serdar e Orban. Fra le fila di casa Unai Nunez ha accusato un problema alla spalla destra dopo una caduta ed è stato sostituito al 15' da Bella-Kotchap.

Borrelli e Gaetano vicini al gol

Pronti-via e c'è uno scontro violento - seppur involontario - testa contro testa fra Borrelli e Unai Nunez, ma entrambi i giocatori riprendono a giocare dopo i soccorsi. E proprio Borrelli viene lanciato al 3' a tu per tu con Montipò in posizione defilata, ma la sua conclusione finisce alta di poco. Rimpallo su un errato rinvio ancora di Nunez al 13', Gaetano va al destro e Montipò si supera con la punta delle dita. I problemi per il centrale spagnolo del Verona permangono: ha dolore alla spalla e viene sostituito da Bella-Kotchap al 15'.

Gagliardini in rete dopo due anni

Al 23' si sblocca la sfida. Cross di Giovane su calcio di punizione dalla trequarti, Gagliardini di testa devia la sua traiettoria in modo da mettere fuori causa Caprile. Gagliardini torna al gol che gli mancava da Lazio-Monza 1-1 del 23 settembre 2023.

Caprile salva su Serdar e Orban

Verona vicinissimo al raddoppio al 33': conclusione di Serdar, gran parata di Caprile che devia la sfera sulla traversa, sul tap-in di Orban il portiere italiano si supera ancora. Il Cagliari ci prova su punizione: Gaetano manda alto non di molto.