De Ceglie: "Alla Juve manca continuità dirigenziale. Le nuove figure devono trovare alchimia"

Paolo De Ceglie si è raccontato si microfoni di 'Gianlucadimarzio.com', parlando molto del suo passato alla Juventus: "Per me la Juve è sempre stata casa, quel posto dove sono sempre riuscito a tirar fuori il massimo superando anche i miei limiti. Dopo il ritiro sono tornato in bianconero per altri quattro anni: ora ne ho 39. Lì ne ho trascorsi praticamente 30. Ho fatto un percorso da coordinatore tecnico: volevo tornare in bianconero, ma nel mondo dei più giovani. Per me è stato un riavvicinarmi alla Juventus e un poter restituire ai bambini quella che è stata la mia esperienza nelle giovanili di questo club".

Su Agnelli: "Andrea Agnelli portò una visione futuristica: con la società, i dirigenti e gli allenatori costruì tutto quello che ha portato a 9 anni di successi e crescita. Grazie a lui la Juventus è tornata dove merita di stare. Lui era tante figure in una. Il primo scudetto vinto è stato merito di un processo. Agnelli, Conte, i campioni, i giovani…L’insieme di tutte queste cose ha portato a quel successo. Mi porto dentro i festeggiamenti in città: Torino era invasa di tifosi. È stato lo scudetto di tutti, di un popolo che lo aspettava da tempo. Per come è stato festeggiato, per come è stato vissuto e per come era arrivato".

Su Conte: "Ovviamente tutti conoscono i nostri racconti dove dicevamo che s correva e si faticava. Ma Antonio Conte è stato molto di più: è un allenatore preparato, ha un’idea di calcio molto precisa. All’epoca era anche all’avanguardia. Mi ha lasciato davvero tanto. Con Chiellini ho condiviso tanto: avevamo lo stesso modo di interpretare le cose. Siamo stati tanti anni compagni di stanza. Con Marchisio abbiamo fatto lo stesso percorso".

Infine, sulla Juventus di oggi: "Secondo me quello che manca a questa Juventus è la continuità. Soprattutto da un punto di vista dirigenziale e societario. Bisogna aspettare il momento giusto in cui tutte queste nuove figure troveranno l’alchimia: superato questo scoglio allora si potrà avere la stabilità".