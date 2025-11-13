Cassano fa arrabbiare i tifosi della Roma. Ma Gasperini vuole farli sognare

Roma ama e odia, difficilmente perdona. Ne sa qualcosa Antonio Cassano, che per una volta ha fatto arrabbiare tanti parlando di un episodio della sua carriera e non dispensando salaci giudizi sull’attualità calcistica. Nell’ultima puntata di Viva el Futbol, l’ex fantasista ha ricordato un episodio avvenuto con Francesco Totti, che prima della celebre Sampdoria-Roma del 2010 gli andò a parlare e si senti rispondere: “Oggi ti faccio perdere lo scudetto e ti faccio piangere, soprattutto faccio piangere la gente che quando io sono andato via di qui mi ha insultato come un cane”.

Andò così: la Samp, trascinata da una doppietta di Pazzini e dalle parate di Storari, andò in Champions e fece svanire i sogni di gloria della Roma di Ranieri. Scudetto all’Inter di Josè Mourinho, un tassello verso il triplete. A distanza di anni, le dichiarazioni di Fantantonio, che ha chiarito come la chiacchierata con Totti fosse avvenuta in un clima scherzoso, hanno fatto arrabbiare - per usare un eufemismo - i tifosi giallorossi. Ma c’è chi li fa sognare.

È Gian Piero Gasperini. Intervistato dal Tg1, l’attuale allenatore giallorosso si è ben guardato dal versare acqua sul fuoco del sogno scudetto romanista: “Tutti quanti sono liberi di sognare, si può fare tranquillamente - ha detto l’ex tecnico dell’Atalanta -. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento”.