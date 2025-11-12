Cremonese, Terracciano: "Non guardiamo la classifica, devono regnare equilibrio e serenità"

Filippo Terracciano, protagonista in questo avvio di campionato con la maglia della Cremonese, intervenuto in conferenza stampa, ha parlato dell'avvio di campionato della formazione grigiorossa:

Siete reduci da due sconfitte in cui avreste meritato qualcosa in più. Come si riprende in vista dei prossimi impegni di campionato contro Roma e Bologna?

“Più che riprendere, serve continuare. Ripeto che da noi devono regnare l’equilibrio, la serenità e la costanza del lavoro: sono questi gli aspetti che ci permettono di proseguire sul nostro percorso, non guardiamo la classifica ma pensiamo solamente ad allenarci e preparare le prossime partite. Abbiamo sempre mantenuto l’atteggiamento giusto in ogni gara e dobbiamo continuare su questa strada”.

A livello di classifica la Cremonese è al passo con i propri obiettivi.

“Sì, ma tutti noi sappiamo che il campionato è molto lungo serve grande equilibrio, c’è una soglia di punti da raggiungere e quello è il nostro obiettivo. A oggi non guardiamo tanto la classifica, preferiamo concentrarci sul lavoro che possiamo fare giorno dopo giorno”.

Sin dal tuo arrivo a Cremona è migliorato tanto. Come giudica il suo percorso a livello personale?

“Devo dire che sono contento della mia crescita e di questo devo ringraziare sia il mister che lo staff, che mi aiutano tanto e mi danno continuamente consigli. Sono grato dell’attenzione che mi viene data e continuerò a lavorare duro per poter aiutare la Cremo a raggiungere il proprio obiettivo, oltre a cercare di raggiungere quelli personali”.

A Cremona sta trovando spazio con continuità. Come sta vivendo questa fase, dopo l’esperienza al Milan?

“Non è la prima volta che mi trovo in una realtà del genere, nel mio passato a Verona avevo già trovato continuità e so cosa significa lottare per conquistare la salvezza. Anzi, l’esperienza che ho fatto mi ha facilitato nell’adattamento qui alla Cremonese”.