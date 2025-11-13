Italia stasera in campo. Tanti cambi con la Moldova: "Ma non è la squadra dell'11-1"

L'Italia di Gennaro Gattuso scenderà in campo questa sera contro la Moldova. E' una sfida valida per la penultima giornata di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo, quella precedente al confronto con la Norvegia che avrà un senso per il primo posto nel gruppo I solo se quest'oggi Haaland e compagni non vinceranno contro l'Estonia.

Gli azzurri hanno vissuto la vigilia tra Coverciano, dove in mattinata è andata in scena la rifinitura, e Chișinău, capitale della Moldova. Ieri dalla sala stampa dello Stadionul Zimbru ha parlato Gennaro Gattuso: "Ci vuole grande rispetto per l’avversario, la Moldova non è la squadra che ha perso 11-1 in Norvegia, può metterti in difficoltà e sappiamo che dovremo faticare per portare la vittoria a casa", ha detto il CT che poi ha annunciato diversi protagonisti dell'undici di stasera: tra i pali ci sarà Vicario, a centrocampo Cristante e Tonali, in attacco Raspadori e Scamacca. "Domani ci saranno tanti cambiamenti, chi gioca è perché se lo è meritato".

Italia, la probabile formazione (4-4-2) - Vicario; Bellanova, Mancini, Buongiorno, Cambiaso; Orsolini, Cristante, Tonali, Zaccagni; Raspadori, Scamacca.

Nel corso della conferenza stampa Gennaro Gattuso s'è poi espresso anche sui play-off: "Io sono onesto, la mia testa va alla partita di domani e non vado oltre. Voglio vedere la crescita, come si allenano, come stanno bene insieme. Mi aspetto un'altra prestazione importante". E ancora: "Vogliamo far rinnamorare la gente. Quell'attaccamento alla maglia e quella voglia non devono mancare mai: da parte della gente li sento anche quando vado in giro per gli stadi e pure i nostri giocatori li devono avere. Tutti abbiamo il desiderio di vedere l'Italia al Mondiale".