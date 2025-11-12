Juventus, tutte le risposte del nuovo ad Comolli: "Mercato, il ds, Vlahovic e Spalletti"

"Ringrazio John Elkann per l’opportunità di poter gestire questa società". A parlare così è Damien Comolli, in occasione dell'incontro odierno con i media che si è tenuto all'Allianz Stadium, dopo la sua nomina ad amministratore delegato della Juventus. Il dirigente ha parlato a 360° del mondo bianconero toccando numerosi temi, dalla sostenibilità finanziaria alle strategie per il presente e futuro, senza dimenticare le questioni legate al campo (qui le dichiarazioni integrali).

Sul suo ruolo, Comolli ha aggiunto: "Sono entrato in Juve come dg, il mio obiettivo era parlare alla proprietà e ai soci. Tutto ciò che può portare i ricavi erano le mie priorità, ora mi occupo di tutto ciò che riguarda il club. Capisco che la portata è enorme e anche il mio lavoro sarà enorme e il mio approccio è modesto. Nessuno lavora bene solo, per questo ho creato un team di esperti per portare avanti il club".

Sul nuovo Direttore sportivo? "È l’anello mancante all’interno del leadership team, una casella vuota. Penso che in poco tempo troveremo qualcuno, stiamo cercando in maniera attiva. Stiamo effettuando delle interviste. Durante l’estate John Elkann mi ha detto: come attrarre dei talenti? Guarda, si tratta della Juventus e già così si attraggono delle persone. Ci sono persone che hanno CV fantastici, vogliamo prenderci il tempo giusto per prendere le persone corrette". Per il ruolo - ribadiamo - in pole resta sempre l'ormai ex Genoa Marco Ottolini.

Farete maggiore scouting? “Sì, ma ognuno fa scouting in maniera intensa. Per la maggior parte della mia vita mi sono occupato di questo. Un club che ha 700-800 milioni di ricavi può farlo migliore rispetto ad un club che ne ha meno. Ci concentreremo sullo scouting, ma sia sui giovani che sui senior. Una parte del ruolo del ds sarà quella di fare scouting dall’inizio alla fine".

Sul mercato di gennaio: "Abbiamo alcuni vincoli, il Fair Play Finanziario e dobbiamo stare attenti, abbiamo ricevuto una lettera dell’ente controllante. Quello che faremo a gennaio sarà molto difficile e monitorato dalla UEFA. Non abbiamo piani particolari. Ci guarderemo attorno ma niente di particolare".

Su Spalletti: "Siamo contenti di averlo. Una mente creativa per il calcio, coraggiosa e audace quando per esempio decide di mettere Koopmeiners in difesa. Ha creato qualcosa di nuovo e sono lieto di averlo a bordo".

Su Vlahovic: "Abbiamo trovato un accordo col giocatore: parleremo a fine stagione. Non ci aspettiamo nulla di particolare, c’è un accordo con Dusan, già stretto l’estate scorsa con Chiellini e Modesto. C’è un accordo già stretto, quindi siamo sicuramente fiduciosi per questa situazione. Penso che nessun club italiano possa pagare come la Premier, ma non vuol dire che non vogliamo essere competitivi. E noi, come gli altri, dobbiamo rispettare il limite del 70% dello squad cost ratio dell’Uefa (rapporto tra costi della squadra e ricavi lordi, ndr)".