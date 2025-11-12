Francia, Camavinga non al top. Deschamps convoca in extremis Khephren Thuram

Inizialmente era stato escluso dai convocati ma il ct della Francia Didier Deschamps ha deciso di chiamare in extremis il centrocampista della Juventus Khephren Thuram per il doppio impegno contro Ucraina e Azerbaigian.

Thuram è stato chiamato a causa dei problemi fisici accusati da Camavinga e raggiungerà il ritiro della Francia nelle prossime ore. A comunicarlo la stessa federazione transalpina attraverso la seguente nota: "Il centrocampista della Juventus Khephren Thuram è stato convocato da Didier Deschamps come sostituto della nazionale francese mercoledì 12 novembre"