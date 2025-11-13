Fiorentina, Vanoli: "Messaggio sulla lavagna? Domattina facciamo forza, in serata pedaliamo"

Nella conferenza stampa di presentazione di Paolo Vanoli come nuovo tecnico della Fiorentina, il Mister varesino è tornato anche sul famoso passaggio in cui Pioli disse di essersi segnato come Allegri non avesse messo i vila tra le pretendenti per la Champions: "Io ai ragazzi ho detto che abbiamo un'opportunità di scrivere una pagina nuova. Nella vita se succedono queste cose qua vuol dire che si è sbagliato, ma il calcio ti da anche modo di rifarti. A Genova il primo tassello c'è da lavorare per metterne altre. A pensare indietro ci uccideremmo da soli. Un messaggio per il futuro da scrivere sulla lavagnetta? Che domani mattina facciamo forza e domani pomeriggio pedaliamo...".

Perché ha deciso le doppie sedute?

"Perché a me piace lavorare. Abbiamo un bel centro, ci possiamo dormire e per questo ne approfitto. Poi voglio conoscere i ragazzi e fargli capire la mia idea. Chiarisco sulla preparazione: stamani ho fatto i test fisici, non per sapere le condizioni, ma per capire come posso lavorare su quello che è il mio metodo. Se io faccio correre un giocatore come una lepre e poi si spacca...Questa è la mia metodologia e devo stare attento in questo momento a tanti fattoti perché Piccoli non ha il fisico di Dodo e di questo devo stare attento. Quindi ribadisco: stamani ho fatto i test, ma non per una questione di condizione".

QUI per la conferenza stampa completa.