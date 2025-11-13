Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le big puntano Atta, l'Udinese sogna l'Europa. E Zaniolo sperava nell'Italia

Le big puntano Atta, l’Udinese sogna l’Europa. E Zaniolo sperava nell’ItaliaTUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 00:42
Ivan Cardia

Arthur Atta è una delle rivelazioni del campionato di Serie A. Il centrocampista francese dell’Udinese è seguito da Napoli, Inter, Milan e Juventus, ma anche da PSG, Manchester City, Chelsea e Barcellona, con i Citizens e i blaugrana oggi in vantaggio. “È il centrocampista col miglior rendimento della Serie A”, ha spiegato il dg bianconero Franco Collavino, che a Sky Sport ha aggiunto: “Abbiamo portato giocatori pronti e interessanti, da Zaniolo ad Atta, e vogliamo tornare in Europa”.

Sul lavoro di Runjaic, Collavino è netto: “Ha cambiato la mentalità della squadra, lavora sulla testa dei giocatori e non vuole mai accontentarsi”. Dello stesso parere Gökhan Inler, responsabile dell'area tecnica della società del Bluenergy: “Siamo la penultima squadra per esperienza, ma la crescita è evidente - ha detto l'ex centrocampista -. Atta? È concentrato, professionale e merita anche la Nazionale”.

Chi è rinato in Friuli è Nicolò Zaniolo: “Sto bene, sono contento di come sta andando la stagione, non avrei potuto scegliere meglio - ha detto il fantasista spezzino. Chiedo scusa ai tifosi della Roma per l’esultanza di un anno fa, ma si va avanti. L'Italia? Ci speravo nella convocazione in Nazionale, è un obiettivo e il Mondiale è un sogno. Dovrò fare meglio e dimostrare ancora di più. La Nazionale ha comunque grandi attaccanti e c'è grande concorrenza”.

Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
