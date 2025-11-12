Women’s Europa Cup, l'Inter cade in casa dell'Hacken: sfortunato autogol di Runarsdottir

Inter sconfitta di misura in casa dell'Hacken nell'andata degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup. La formazione svedese si impone 1-0 grazie all'autogol di Runarsdottir dopo appena 4 minuti di gioco. L'Inter ha comunque tutte le carte in regola per ribaltare tutto al ritorno e passare il turno, la qualificazione è ancora apertissima.

Women’s Europa Cup, andata ottavi di finale:

Nordsjælland-Ns Mura 1-0

BK Hacken-Inter 1-0

Sparta Praga-Young Boys ore 18:45

Breidablik-Fortuna Hjorring ore 19:00

PSV-Eintracht Francoforte ore 19:00

Anderlecht-Austria Vienna ore 19:00

Ajax-Hammarby ore 19:30

Glasgow City FC-Sporting CP ore 20:35