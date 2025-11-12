Women’s Europa Cup, l'Inter cade in casa dell'Hacken: sfortunato autogol di Runarsdottir
Inter sconfitta di misura in casa dell'Hacken nell'andata degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup. La formazione svedese si impone 1-0 grazie all'autogol di Runarsdottir dopo appena 4 minuti di gioco. L'Inter ha comunque tutte le carte in regola per ribaltare tutto al ritorno e passare il turno, la qualificazione è ancora apertissima.
Women’s Europa Cup, andata ottavi di finale:
Nordsjælland-Ns Mura 1-0
BK Hacken-Inter 1-0
Sparta Praga-Young Boys ore 18:45
Breidablik-Fortuna Hjorring ore 19:00
PSV-Eintracht Francoforte ore 19:00
Anderlecht-Austria Vienna ore 19:00
Ajax-Hammarby ore 19:30
Glasgow City FC-Sporting CP ore 20:35
