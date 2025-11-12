Pescara, ecco il comunicato: Gorgone nuovo tecnico. Torna il preparatore dei portieri Di Fiore
Mancava solo il comunicato ufficiale, adesso è arrivato. Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Pescara. Di seguito la nota del club:
La Delfino Pescara 1936 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a mister Giorgio Gorgone.
Per il nuovo tecnico biancazzurro si tratta di un ritorno in riva all’Adriatico, avendo indossato la maglia del Pescara da calciatore nel ruolo di centrocampista, distinguendosi per carattere, intelligenza tattica e grande professionalità.
Ad affiancarlo nel suo percorso in biancazzurro ci sarà uno staff tecnico di assoluto valore composto da:
Emiliano Testini, vice allenatore
Emanuele Marra, collaboratore tecnico
Giorgio Santarelli, match analyst
Patrizio Ianni, preparatore atletico
Giovanni Di Fiore, preparatore dei portieri
Per Giovanni Di Fiore si tratta a sua volta di un gradito ritorno, avendo già fatto parte dello staff biancazzurro ai tempi di mister Zdeněk Zeman.
Il nuovo gruppo di lavoro ha già diretto la prima giornata di allenamento sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano, con una doppia seduta tra test atletici al mattino ed esercitazioni tecniche e tattiche nel pomeriggio.
A mister Gorgone e al suo staff il più caloroso benvenuto e un sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in biancazzurro.