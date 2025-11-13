Sassuolo, Koné esalta Grosso: "È un tecnico vincente, uno che cura ogni dettaglio"

Ismael Kone centrocampista del Sassuolo, è stato intervistato da canali ufficiali del club neroverde. Queste le sue parole raccolte da Sassuolonews.net: "Grosso? "Ho un bel rapporto con mister Grosso. Anche il fatto che lui parli un po' di francese aiuta ma ci capiamo molto bene, qualunque sia la lingua. Penso che sia un vincente, che vuole vincere, vuole assicurarsi di ogni dettaglio per riuscire a vincere ed è quello che sta cercando di insegnarci. Ci parliamo molto, di cose che accadono, sia sul campo che fuori. Abbiamo un bel rapporto".

Qual è il tuo obiettivo a Sassuolo?

"Il mio obiettivo al Sassuolo è vincere. Voglio vincere. Sono venuto qui per vincere. Penso che sia una delle cose che non ho ancora fatto nella mia carriera. Vincere. Voglio vincere. Le persone potrebbero non vederci come contendenti al titolo, ma non ci interessa. Voglio solo vincere. So che possiamo riuscirci. So cosa comporta. Ho visto cosa ci vuole. Quindi vado sul campo e faccio di tutto per vincere".

Com'è il Sassuolo?

"È un club molto familiare. Tutti sono molto carini. Dall'alto in basso tutti si prendono cura di te, ti parlano. E anche chi è lì da più tempo, tipo Berardi, Romagna, Pierini... tutto lo staff vedi che parlano allo stesso modo sia a un fisioterapista che a un calciatore. C'è un'atmosfera molto familiare. Mi piace molto questo aspetto del club, è davvero bello. È commovente e ti senti a casa non appena arrivi".

