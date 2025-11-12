Juve Stabia, trasferte vietate ai tifosi per i prossimi tre mesi
Il Viminale colpisce duramente la Juve Stabia: a seguito dei disordini verificatisi durante la trasferta di Padova, il Ministero dell’Interno ha imposto un divieto di trasferte per i tifosi gialloblù della durata di tre mesi.
Di seguito la nota del club
La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il Ministero dell’Interno preso atto dei gravi disordini avvenuti nella serata del 26 ottobre 2025, in occasione dell’incontro di calcio Padova-Juve Stabia, valevole per la nona giornata del campionato di Serie BKT, addebitabili alle condotte dei tifosi della Juve Stabia, ha decretato la chiusura, per la durata di tre mesi, con decorrenza dalla data del decreto (5 novembre) dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società “Società Sportiva Juve Stabia” disputerà gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri, nei confronti delle persone residenti nella Provincia di Napoli.