Ospitaletto-Union, trasferta vietata ai residenti a Brescia: "Un danno non giustificato"
I tifosi del Brescia residenti in città non potranno prendere parte a quella che è la trasferta più corta della stagione. L’Osservatorio per le manifestazioni sportive ha infatti vietato a coloro che hanno la residenza a Brescia di poter essere presenti al Corioni di Ospitaletto – che dista appena 12 chilometri – per il derby contro i padroni di casa in programma domenica alle ore 12:30.
L'Ospitaletto, con una nota pubblicata sui propri canali, esprime tutto il suo dissenso:
L'A.C. Ospitaletto Franciacorta esprime il proprio sconcerto per la decisione assunta dalla Prefettura di Brescia in ordine all’odierno provvedimento prefettizio che, per ragioni non certo imputabili né alla società né ai suoi sostenitori, subirà un danno economico e persino reputazionale rilevante e non giustificato.
La società A.C. Ospitaletto Franciacorta ha chiesto un urgente incontro al Prefetto per esaminare la situazione che si è determinata ed anche per avere adeguate garanzie sulla sicurezza nella zona dello stadio Gino Corioni.
Per quanto riguarda i residenti a Ospitaletto, la società si attiverà per favorire la massima partecipazione con iniziative che saranno diffuse a breve.