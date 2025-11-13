Ci rivediamo lunedì: il Napoli si allena senza Conte. Ed è in ansia per Anguissa

Antonio Conte a Torino, Aurelio De Laurentiis all’estero. Il Napoli ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta del Dall’Ara con il Bologna, ma la notizia più rilevante è l’assenza del tecnico salentino, che non ha diretto la seduta. E non solo.

A darne comunicazione è stato lo stesso club campione d’Italia: Conte, a meno di cambi di programma, rientrerà al centro sportivo di Castel Volturno soltanto lunedì 17 novembre. L’assenza, anomala perché prolungata nonostante il periodo di sosta del campionato e la concomitanza con alcuni festeggiamenti familiari, sarebbe stata in realtà programmata e concordata con la società, anche con un certo anticipo. Nonostante la comunicazione ufficiale, i dubbi di molti tifosi restano. Certo, Conte avrebbe comunque avuto a disposizione un gruppo ridotto per via degli impegni con le rispettive nazionali.

Più della distanza dal proprio allenatore, a preoccupare Napoli sono invece le condizioni di Frank Zambo Anguissa, rientrato in città dopo aver lasciato il ritiro del Camerun per un infortunio muscolare. Le prime valutazioni parlano di una possibile lesione e di uno stop stimato tra 30 e 40 giorni, in attesa della risonanza magnetica prevista nelle prossime ore. Da capire se l’infortunio possa compromettere anche la sua partecipazione alla prossima Coppa d’Africa.