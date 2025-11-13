La Procura Federale smonta l'inchiesta de 'Le Iene': archiviato il procedimento sull'ex Samp Silvani

Alla fine l’inchiesta de Le Iene che vedeva coinvolto l’ex responsabile del settore giovanile della Sampdoria Luca Silvani si è conclusa con un nulla di fatto. Nei mesi scorsi il programma aveva infatti accusato il dirigente ligure di aver esercitato pressioni economiche sulla famiglia del calciatore Emanuele Profeti chiedendo in cambio circa 70 mila euro per tesserarlo e farlo entrare nel settore giovanile della Sampdoria, senza neanche osservare il giocatore per valutarlo tecnicamente.

A darne notizia è lo stesso Silvani in una nota: “La Procura Federale ha accertato in modo inequivocabile l’assenza di qualsivoglia illecito sportivo ponendo cosi fine alle indagini avviate in merito al tesseramento del calciatore Emanuele Profeti ed alla presunta connessione con una illecita sponsorizzazione, mai avvenuta. Questa decisione definitiva sancisce la totale estraneità e la correttezza dell’operato del sottoscritto. – conclude Silvani – L’archiviazione del fascicolo ripristina la verità dei fatti, confermando che lo scrivente si è limitato alle normali procedure di tesseramento di un giovane atleta”.

Anche il club ha pubblicato un comunicato in merito ribadendo la piena fiducia nelle giustizia sportiva e ribadendo la correttezza del proprio operato: "In riferimento alle notizie stampa riguardanti il tesseramento del calciatore Emanuele Profeti, l’U.C. Sampdoria informa che la Procura Federale ha concluso le indagini e che non sono emerse fattispecie di rilievo disciplinare. - si legge nella nota della società ligure - Di conseguenza, con provvedimento adottato e condiviso dalla Procura Generale dello Sport, è stata disposta l’archiviazione del procedimento. L’U.C. Sampdoria prende atto con soddisfazione della decisione, ribadisce la correttezza del proprio operato e la piena fiducia nelle istituzioni della giustizia sportiva".