Livorno, Venturato si presenta: "Un onore essere qui, ho grande entusiasmo"

Conferenza stampa in casa Livorno per annunciare il nuovo tecnico che prenderà il posto di Alessandro Formisano. Ad annunciare il nome è il presidente Joel Esciua, contestato ancora una volta da un centinaio di tifosi presenti all’esterno dello stadio, che parla così dell’esperto tecnico: “Siamo soddisfatti e orgogliosi di avere in panchina un allenatore come Roberto Venturato".

“Per me è un onore per venire in una realtà come Livorno e in una squadra che si porta dietro una piazza davvero importante. È un'opportunità, una possibilità per fare bene. Vengo da un periodo di inattività - ha detto Venturato - ma sono sempre stato molto aggiornato e vengo con grande entusiasmo e determinazione".

Presente anche il direttore sportivo Alessandro Doga che ha parlato così, come riporta l’edizione on line de Il Tirreno, della nuova guida tecnica: “Per l'esperienza che ha, il calcio che è riuscito a esprimere nelle avventure passate, pensiamo che Venturato sia la persona giusta. Non ha la bacchetta magica e avrà bisogno di un minimo di tempo".