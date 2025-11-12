Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"

La Juventus vince in rimonta in casa dell'Atletico Madrid nella terza giornata della fase campionato di Champions League. 2-1 per le bianconere con gol decisivo di Barbara Bonansea. Al termine della gara, ai canali ufficiali della Juventus, ha parlato la centrocampista Tatiana Pinto:

"Per me ovviamente è stato molto bello tornare qui, ma ci tenevo a vincere: ho tante amiche qui, so che l’Atletico Madrid è una grande squadre e un grande ambiente, ma il calcio è così: ora faccio parte della Juventus e ci tenevo a tornare qui e vincere. È diverso il mio ruolo in campo, ma per me l’importante è aiutare la mia squadra, faccio tutto ciò che serve per vincere e sono felice del successo raggiunto stasera. Questo risultato ci darà morale: siamo consapevoli che ci aspettando altre sfide molto dure, ma questi tre punti ci danno la giusta motivazione per proseguire lungo questa strada"