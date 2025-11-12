Ufficiale
Pescara, arriva la conferma su Gorgone: oggi ha guidato il suo primo allenamento
TUTTO mercato WEB
Con una modalità un po' particolare il Pescara ha annunciato l'arrivo sulla panchina di Giorgio Gorgone per sostituire l'esonerato Vincenzo Vivarini. Questa la nota del club abruzzese che comunica anche la composizione del suo staff:
Prima giornata di lavoro in casa Delfino Pescara 1936 per il neo tecnico BiancAzzurro Giorgio Gorgone, che questo pomeriggio ha diretto la sua prima seduta d’allenamento sul terreno dello Stadio Mastrangelo di Montesilvano.
Insieme a lui il nuovo staff tecnico composto da:
Emiliano Testini, vice allenatore
Emanuele Marra, collaboratore tecnico
Giorgio Santarelli, match analyst
Patrizio Ianni, preparatore atletico
Giovanni Di Fiore, preparatore dei portieri
A tutti loro va il benvenuto della società biancazzurra.
