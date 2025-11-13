Sabatini fiducioso: "Il Napoli non ha sbagliato il mercato, darei ancora tempo ai nuovi"

Per parlare della situazione del Napoli, a Radio Marte è intervenuto lo storico dirigente Walter Sabatini. Queste le sue parole sul mercato degli azzurri: "Non penso che il Napoli abbia sbagliato mercato, del resto gli acquisti sono stati acclamati e anche giustamente perché sono giocatori forti, come Beukema, per esempio. Darei ancora tempo a questi ragazzi e aspetterei il miglioramento fisiologico che ci sarà, nel momento in cui ci sarà un’integrazione con i compagni”.

Sul match tra Bologna e Napoli

“Il Napoli visto a Bologna non convince, ma in questo momento nei felsinei c’è una coesione tale da renderli competitivi anche per lo scudetto. Una chimica che a Napoli si deve ricreare. Credo ci sia più un problema generale psicologico e di integrazione che non tecnico-tattico.

Hojlund è un giocatore che comunque la sua partita la fa sempre, è battagliero, di recente ha perso un po’ la misura delle giocate, ma direi di aspettarlo perché ha qualità fisiche importanti e sa anche giocare a calcio. In generale è in difficoltà perché tutta la squadra non gira: in questo momento il Napoli in generale fatica ma ci sono tutti gli estremi per recuperare”.