Colpaccio della Juventus, 2-1 in casa dell'Atletico Madrid: decide Bonansea
Colpaccio della Juventus, che batte 2-1 a domicilio l'Atletico Madrid nella terza giornata della fase campionato della Women’s Champions League. Sotto di un gol la squadra di Canzi prima trova il pari con Godo e nella ripresa è arrivato il sorpasso firmato Barbara Bonansea. Con questa vittoria la Juventus sale al settimo posto con 6 punti, di seguito il riepilogo della giornata e la classifica aggiornata:
Women’s Champions League, 3ª giornata
Martedì 11 novembre
Roma-Valerenga 0-1
Lione-Wolfsburg 3-1
Real Madrid-Paris FC 0-1
St. Polten-Chelsea 0-6
Mercoledì 12 novembre
Barcellona-OH Leuven 3-0
Bayern Monaco-Arsenal 3-2
Atletico Madrid-Juventus 1-2
Benfica-Twente1-1
Manchester United-Paris Saint-Germain 2-1
Classifica:
Barcellona 9
Lione 9
Manchester United 9
Chelsea 7
Real Madrid 7
Wolfsburg 6
Juventus 6
Bayern Monaco 6
OH Leuven 4
Atletico Madrid 3
Arsenal 3
Valerenga 3
Twente 2
Paris FC 2
Benfica 1
Paris Saint-Germain 0
Roma 0
St. Polten 0