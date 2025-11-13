Il Cosenza saluta Garritano: "Ha portato in alto il nome della sua città natale"

Dopo la scomparsa dell’ex calciatore Salvatore Garritano, numerosi club hanno espresso sui social la propria vicinanza alla famiglia. Tra questi anche il Cosenza, squadra della sua città e nella quale gioca il nipote Luca, che ha voluto ricordarlo con un messaggio di affetto e cordoglio. "Il Cosenza Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Salvatore Garritano, calciatore cosentino che ha portato in alto, in tutta Italia, il nome della sua città natale. Attaccante rapido ed estroso, Garritano ha vissuto una carriera di grande valore, vestendo le maglie di club prestigiosi come Torino, con cui conquistò lo scudetto del 1975-76, Atalanta, Bologna, Sampdoria e Ternana tra le altre.

Sebbene non abbia mai indossato la maglia rossoblù, è sempre rimasto legato alla sua Cosenza, che oggi lo ricorda con affetto e riconoscenza. Alla famiglia Garritano, in particolar modo al nostro caro Luca, suo nipote, e a quanti ne hanno apprezzato le qualità umane e sportive, giungano le più sentite condoglianze del presidente, della dirigenza, dello staff tecnico e di tutta la società rossoblù. Ciao Salvatore, orgoglio di Cosenza e di chi ama il calcio vero".