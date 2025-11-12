Palermo, buone notizie per Joronen: contro la Virtus Entella ci sarà

Arrivano buone notizie dal Palermo sul fronte Jesse Joronen. Nelle scorse ore la Finlandia ha annunciato, con una nota sui propri profili ufficiali, che il classe ‘93 è stato rimandato a casa a causa di un infortunio non meglio specificato che gli farà saltare le prossime partite in programma: “Il portiere del Palermo Jesse Joronen salterà il ritiro di novembre a causa di un infortunio. Con l'assenza di Joronen, il trio dei portieri dei Gufi sarà composto da Lukas Hradecky , Viljami Sinisalo e Lucas Bergström”.

Secondo quanto raccolto da TuttoPalermo.net si tratterebbe di un rientro concordato fra il club rosanero e la nazionale finlandese, con Joronen tornato in Sicilia a scopo precauzionale. Contro la Virtus Entella, al rientro dopo la sosta, dovrebbe prendere regolarmente il suo posto fra i pali.