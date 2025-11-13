Verratti sulla Nazionale: "Spero che conquisteremo il Mondiale. Se ci sarò? Se c'è bisogno..."

In un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, Marco Verratti ha toccato diversi temi, tra cui quelli relativi alla Nazionale: "I playoff ormai sembrano inevitabili, ma ovviamente spero che la Norvegia possa commettere un passo falso. Sarà dura ma l’Italia ha un grande allenatore, che trasmette grande voglia ai giocatori e spero che a marzo saranno tutti pronti per conquistare questo benedetto Mondiale”

E tu potresti far parte della squadra per i playoff e poi, eventualmente, per il Mondiale?

“Non lo so, vediamo. Se c’è bisogno, ne parlerò direttamente con l’allenatore. Vedremo, la Nazionale per me è tutto e non credo che sia importante un singolo calciatore. La Nazionale è di tutti, voglio solo vederla al Mondiale per i miei figli e per tutta la generazione di ragazzi che non ha mai visto l’Italia alla Coppa del Mondo. Sarò davvero felice in caso di qualificazione”

Stai seguendo la Serie A dal Qatar? Chi vedi come favorita?

“Sì, la seguo sempre. Come rosa, penso che l’Inter sia la squadra più completa. Ma quest’anno c’è il Milan che senza coppe può fare bene. Non so perché, ma quest’anno tifo per il Milan, so che il mio amico Ibrahimovic ci tiene e il Milan è una squadra che mi è sempre stata simpatica”