Women’s Europa Cup, solo pari per lo Sporting: colpo Young Boys a Praga
Si sono concluse le gare d’andata degli ottavi di finale di Women’s Europa Cup, con diverse sorprese. Successi esterni pesanti per Young Boys, Hammarby, Eintracht Francoforte e Austria Vienna, mentre l’Inter cade di misura sul campo dell'Hacken. Pari tra Glasgow City e Sporting CP, in attesa dei decisivi match di ritorno.
Women’s Europa Cup, andata degli ottavi di finale
Nordsjælland-Ns Mura 1-0
BK Hacken-Inter 1-0
Sparta Praga-Young Boys 0-3
Breidablik-Fortuna Hjorring 0-1
PSV-Eintracht Francoforte 1-2
Anderlecht-Austria Vienna 0-1
Ajax-Hammarby 1-3
Glasgow City FC-Sporting CP 1-1
