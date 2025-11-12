Eder: "La Samp merita un presente e futuro diversi. Felice per il ritorno di Foti e Pozzi"

“Per la Sampdoria è un momento delicato, già lo scorso anno siamo comunque riusciti a raggiungere la salvezza, ma purtroppo abbiamo iniziato anche quest’anno con delle difficoltà e mi dispiace conoscendo la piazza e la passione dei tifosi. La Sampdoria, anche per il peso della maglia, si merita un presente e un futuro ben diversi”. L’ex attaccante blucerchiato Eder commenta così il difficile inizio di stagione della formazione ora allenata da Salvatore Foti.

“Sono contento del ritorno di Foti, Pozzi e Lombardo perché daranno il massimo per far sì che la Sampdoria possa riprendersi il più velocemente possibile. - prosegue l’ex azzurro ai microfoni di Sampdorianews.net - Sono attaccati all’ambiente e alla maglia e hanno vissuto in periodi diversi dei momenti felici a Genova. A Nic (Pozzi NdR) ho mandato un messaggio quando ho saputo della notizia, mentre a luglio quando sono tornato in Italia ho parlato con Foti. Sono ragazzi preparati per stare lì, so quanto siano legati a questi colori, a loro voglio bene e faccio davvero un grosso in bocca al lupo”.

Eder poi si sofferma sull’importanza della tifoseria: “Nei momenti di difficoltà sono sempre stati lì, anche nei miei anni in blucerchiato, sia in Serie B sia in zona retrocessione in Serie A, quando entravo in campo vedevo lo stadio pieno. Non succederà mai che questi tifosi possano mollare, non molleranno mai. - conclude il classe ‘89 – Presto verrò a Genova per stare vicino alla squadra da tifoso, crediamoci. I giocatori devono tirare fuori il massimo per far riprendere la Sampdoria”.