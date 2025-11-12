Livorno, mancava solo l'ufficialità: Venturato nuovo allenatore amaranto
Era stato presentato in conferenza stampa dal presidente Joel Esciua, ora c'è anche il comunicato ufficiale: Roberto Venturato è il nuovo allenatore del Livorno. Di seguito la nota del club:
"L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che il nuovo allenatore della prima squadra è Roberto Venturato, ad affiancarlo nel ruolo di allenatore in seconda sarà Manolo Pestrin.
Invitiamo tutti i tifosi a sostenere la squadra domenica all'Armando Picchi in occasione della sfida contro il Ravenna, per dare insieme il benvenuto al nuovo allenatore".
