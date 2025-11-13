Guardiola, Ederson confida: "Volevo lasciare il Manchester City prima. Se non sei felice..."

"Già prima della mia ultima stagione volevo andarmene, ma non è stato possibile". Ederson comincia così la sua confessione, a proposito della volontà di lasciare il Manchester City e salutare Pep Guardiola e compagni con ancora più anticipo rispetto a questa estate. Quando il portiere brasiliano di 32 anni è stato acquistato dal Fenerbahce per 11 milioni. Il giocatore voleva andarsene da Etihad Stadium già da tempo e il motivo è presto spiegato.

"Questo ha influenzato un po’ il mio ultimo anno, in cui ho anche avuto degli infortuni. Avevo già parlato con la mia famiglia del fatto che avrei discusso con il City di una partenza, perché avevo bisogno di un cambiamento", ha svelato nel corso della conferenza stampa dal ritiro con il Brasile di Ancelotti. "Non ha senso giocare in un grande club se non sei felice. Se fossi rimasto, mi sarei sentito allo stesso modo", ha ammesso Ederson. Questo a prescindere dai tentativi ripetuti di Guardiola di convincerlo a rimanere.

E ora Ederson sta benissimo al Fenerbahce: "Sono felice di avere ora una nuova sfida che mi dà energia e sensazioni positive", ha raccontato il portiere di 32 anni, visibilmente contento dalle immagini video. "È come se potessi di nuovo respirare nel calcio. Giocare davanti ai tifosi turchi è incredibile". Al momento con la maglia dei Canarini è in piena corsa per il titolo di Super Lig, nel duello aperto con il Galatasaray, distante un solo punto.