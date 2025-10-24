Triestina, altri tre punti di penalità: ora è ultima a -10. Tesser verso il ritorno in panchina
Giornata complicata per la Triestina, che vede peggiorare ulteriormente la propria situazione in classifica. Il Tribunale Federale Nazionale, nell’udienza di ieri ha inflitto al club alabardato altri tre punti di penalizzazione, da scontare nella stagione in corso. Una sanzione che si somma ai venti punti già assegnati, portando il totale a -23 e relegando la squadra all’ultimo posto con un pesante -10 in graduatoria.
Sul fronte tecnico, intanto, si profila un ritorno importante. Secondo quanto riportato da Sky, la Triestina starebbe definendo gli ultimi dettagli per riportare in panchina Attilio Tesser, l’allenatore che lo scorso anno era riuscito a centrare la salvezza nonostante un contesto molto difficile. La società starebbe accelerando i tempi per affidargli di nuovo la guida della squadra, chiamata ora a un’impresa quasi disperata per risalire la classifica e riaccendere la speranza.
Questa la nuova classifica della Triestina, che resta all'ultimo posto a -10
Classifica - Vicenza 28, Union Brescia 21, Lecco 21, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Pro Vercelli 13, Renate 13, Pergolettese 12, AlbinoLeffe 12, Cittadella 12, Trento 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 10, Dolomiti Bellunesi 10, Novara 10, Ospitaletto 9, Arzignano Valchiampo 9, Pro Patria 7, Lumezzane 7, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti.
