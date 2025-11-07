Why me? Lookman e la lite con Juric che divide e riapre vecchie fratture
Un cambio non gradito e il conseguente battibecco. All’improvviso, Ademola Lookman torna a essere un potenziale caso in seno all’Atalanta. Non del tutto per colpe sue, visto che Ivan Juric questa volta - “sono cose che succedono sempre, ma restano nello spogliatoio”, ha poi detto - non ha fatto nulla per nascondere, in mondovisione, la rabbia per la reazione del suo giocatore.
La ricostruzione. L’attaccante, visibilmente contrariato al momento dell'uscita dal campo, rivolgendosi verso il tecnico sembra pronunciare "why me?", allargando le braccia a sottolineare il disappunto. Il tutto mentre Juric gli stava allungando la mano per il consueto "cinque" ai sostituiti, non contraccambiato. Da lì il tentativo di Juric di fermarlo per esplicitare il proprio malcontento per il comportamento tenuto, prima che la panchina intervenisse per riportare la calma.
Deeney e Reo-Coker: "L'allenatore è in torto, l'ha visto tutto il mondo”
È una vicenda che, dopo tutta la fatica fatta per ricomporre le fratture estive, riporta indietro le lancette dell’orologio stagionale della Dea. Da capire come la gestirà Juric, e cosa vorrà fare l’Atalanta: se deciderà di mettere il proprio giocatore sul mercato, difficilmente potrà farlo alle cifre chieste all’Inter in estate.
