Sarri operato per una fibrillazione atriale, la Lazio: "Tra pochi giorni sarà in campo"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, nelle ultime ore è finito sotto i ferri per un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA a causa di un riscontro di fibrillazione atriale. Questo il comunicato ufficiale del club biancoceleste sull'allenatore 66enne: "La S.S. Lazio comunica che il mister Maurizio Sarri, a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale, è stato sottoposto presso il Policlinico Tor Vergata a un intervento di ablazione transcatetere con tecnologia PFA. L’intervento, eseguito dal professor Andrea Natale, pioniere a livello internazionale e con oltre trent’anni di esperienza nel trattamento di tale patologia, si è svolto con esito positivo.

All’intervento era presente il Medico Sociale della S.S. Lazio, dott. Italo Leo. Il Mister riprenderà regolarmente nei prossimi giorni la guida della squadra. La S.S. Lazio e il Mister ringraziano il Policlinico Tor Vergata e l’équipe del professor Natale per l’elevata professionalità e per la qualità delle cure garantite quotidianamente a tutti i pazienti".

Dunque, un'operazione pianificata da tempo che terrà sì l’allenatore biancoceleste lontano dai campi per un po' di giorno, ma che allo stesso tempo non dovrebbe avere conseguenze sulla preparazione della sfida con il Napoli, il primo impegno ufficiale del 2026 in programma domenica 4 gennaio alle 15. In questi giorni di assenza, gli allenamenti saranno affidati al suo vice Marco Ianni. Sarri sarà regolarmente in panchina contro il Napoli.