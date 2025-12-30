Lazio, Lega Serie A e Simonelli. Tiene banco il botta e risposta sul caso arbitri

"Risponderemo come a tutte le comunicazioni di vario tipo che giungono dai club, Pec o non Pec, dopo averle analizzate nelle sedi opportune”. Ezio Maria Simonelli, presidente di Lega Calcio Serie A, ha risposto così nelle ultime ore alla polemica della Lazio dopo il gol di Davis: “Sul fatto che la credibilità del campionato sia minata, non mi trovo d’accordo - ha detto a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1 -. Ci vuole rispetto per la classe arbitrale che svolge un ruolo delicato. Non è mio compito quello di dissertare sui fatti tecnici. Ieri sera ho avuto modo di sentire il designatore Rocchi per gli auguri di buon anno e mi ha anticipato che domani sera su Open Var verrà data un'ampia e dettagliata spiegazione sul gol contestato dalla Lazio. Da presidente di Lega, non posso che confermare la totale fiducia nell'operato della classe arbitrale e metterla in dubbio mina fortemente, questo sì, la credibilità del sistema e non è tollerabile.

Ci può stare che un club si senta danneggiato da alcuni episodi, ma come sappiamo gli errori arbitrali fanno parte del gioco del calcio così come gli errori degli attaccanti, dei difensori e dei portieri e come tali vanno accettati senza pregiudizi. Se poi si ritiene, come scritto nella lettera, che si tratta di ‘una sequenza di episodi che, per frequenza, natura e impatto, non è più archiviabile come casualità’ allora il discorso è diverso. Se si sostiene che c'è un disegno dietro, la strada è quella della denuncia nelle sedi competenti".

Nella tarda serata di ieri, poi, da fonti vicine alla Lazio è filtrato il "forte disappunto", condiviso anche dal presidente Claudio Lotito. La lettera inviata dalla società, infatti, viene ritenuta chiara sia nel contenuto che nel tono, sottolineando come in nessun passaggio la Lazio abbia mai attaccato, screditato o messo in discussione l'onorabilità della classe arbitrale. Né tantomeno siano mai stati evocati complotti o disegni di alcun tipo. Negli ambienti biancocelesti, poi, non è stato apprezzato il fatto che, a una richiesta formale e argomentata, sia stata data una risposta pubblica ritenuta poco coerente con il ruolo istituzionale del presidente della Lega, chiamato a rappresentare l'equilibrio e la tenuta complessiva del sistema, e non una singola componente dello stesso (leggi qui la news completa).