Coppa d'Africa, qualificate agli ottavi: il Marocco di Hakimi fa paura, avanti Sudafrica e Mali

Si conclude la prima fase della terza giornata di Coppa d'Africa 2025 e al momento sono 6 le qualificate agli ottavi di finale. Il Marocco, Paese ospitante che aveva deluso nell'ultima uscita contro il Mali, ha confermato il proprio status di favorita imponendosi nettamente (3-0) sullo Zambia e staccando tutte le rivali nel girone A. Per chiudere in bellezza la serata il CT Regragui ha ritrovato anche la stella della sua nazionale, Achraf Hakimi, tornato finalmente in campo dopo l'infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori quasi due mesi.

Alle spalle dei Leoni dell’Atlante, anche il Mali ha staccato il pass per il turno successivo, al secondo posto del medesimo gruppo, nonostante il terzo pareggio consecutivo contro le Comore (eliminate). Nel gruppo B, l’Egitto preserva Salah, forte della qualificazione anticipata ottenuta nell'ultima partita e viene stoppato (0-0) dall’Angola, mentre il Sudafrica raggiunge i Faraoni agli ottavi come secondo classificato del girone.

Da applausi la vittoria esaltante contro lo Zimbabwe - eliminato - tra cinque gol, pali sbeccati e un inseguimento a tutto spiano lungo il corso del match. Marocco, Mali e Sudafrica raggiungono così Algeria e Nigeria, le prime due nazioni ad aver ottenuto il biglietto per la fase successiva della competizione. In compagnia dell'Egitto.

I RISULTATI DI OGGI

Angola - Egitto 0-0

Zimbabwe - Sudafrica 2-3

Comore - Mali 0-0

Zambia - Marocco 0-3

Classifica Gruppo A

1. Marocco 7 punti (dr+5)

2. Mali 3 (dr 0)

3. Comore 2 (dr -2)

4. Zambia 2 (dr -3)

Classifica gruppo B

1. Egitto 7 punti (dr+2)

2. Sudafrica 6 (dr+1)

3. Angola 2 (dr-1)

4. Zimbabwe 1 (dr-2)

*in neretto qualificate agli ottavi

IL PROGRAMMA DI DOMANI

Gruppo C

Tanzania - Tunisia ore 17:00

Uganda - Nigeria ore 17:00

Gruppo D

Benin - Senegal ore 20:00

Botswana - DR Congo ore 20:00

Classifica girone C

1. Nigeria 6 punti (dr +2)

2. Tunisia 3 (dr+1)

3. Tanzania 1 (dr-1)

4. Uganda 1 (dr-2)

*in neretto qualificata agli ottavi

Classifica girone D

1. Senegal 4 punti (dr+3)

2. DR Congo 4 (dr+1)

3. Benin 3 (dr 0)

4. Botswana (dr -4)